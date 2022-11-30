Генеральный директор МБА: «Не буду скрывать — изучаем рынок»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян сообщил, что клуб изучает рынок в связи с серьезной травмой у разыгрывающего .

«Летом комплектовали состав исходя из того, что на каждой позиции должно быть 3-4 игрока. Конкуренция на позиции первого номера была очень высокой. Хоменко, Коновалов, Касаткин — наша задняя линяя показала свою конкурентоспособность в матчах Единой лиги ВТБ.

Сейчас экстренно заменили травмированных разыгрывающих. Воронов, Якушин и местами Лопатин помогают с организацией атаки. Из молодежной команды был приглашен Егор Покинко. Несмотря на трудности, таким составом смогли добиться важной с турнирной точки зрения победы над «Самарой».

Не буду скрывать — изучаем рынок. В первую очередь будем искать такого игрока, который бы полностью подходил нашей философии и позволил сохранить заданный по ходу сезона уровень», – сказал Кочарян.

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