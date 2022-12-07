НБА представила новый Кубок Мориса Подолоффа для победителя регулярного чемпионата

во вторник объявила, что команда с лучшим результатом в регулярном чемпионате теперь будет получать Кубок Мориса Подолоффа, названный в честь первого комиссионера лиги.

Кубок Подолоффа представляет из себя хрустальный шар, разделенный на 82 панели, которые символизируют 82 матча регулярного чемпионата, на пьедестале, сочетающем в себе конструкции из стоек Восточной конференции и колец Западной конференции.

Также лига представила обновленные Кубок Джо Дюмарса (вручается лучшему игроку, представляющему идеалы спортивного мастерства на площадке), Кубок Тваймена-Стокса (вручается лучшему партнеру по команде), Кубок Реда Ауэрбаха (лучшему тренеру), а также награду лучшему функционеру.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна