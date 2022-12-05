София Позднякова: «Слежу за баскетболом и болею за ЦСКА»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию призналась, что интересуется баскетболом и болеет за московский ЦСКА.

«Конечно, слежу за баскетболом и болею за ЦСКА. Вчера смотрела первую четверть матча с УНИКСом, потом уже разминалась перед финалом «Московской сабли».

Также слежу за своей сестрой Анной, которая играет за «Спарту энд К» в Видном, в среду пойду на ее игру. Сама я, конечно, могу покидать мяч, но чтобы серьезно заниматься баскетболом, нет», – цитирует саблистку ТАСС.

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