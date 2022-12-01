Бэм Адебайо: «Сложно победить, когда мы исполнили всего 9 штрафных, а соперник – 23»

Центровой раскритиковал судейство в матче против (121:134).

«Сложно победить, когда мы исполнили всего девять штрафных, а соперник – 23. Мне кажется, что это был решающий фактор. Если бы мы исполнили 18 штрафных, мы выиграли бы этот матч.

Мы одна из команд, которые живут в краске, и вы говорите мне, что мы заработали всего девять штрафных? Да ладно», – сказал Адебайо.

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