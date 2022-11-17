Майк Вудсон: «Тренируй я в НБА, подписал бы Кармело Энтони прямо сейчас»

Бывший главный тренер «Никс» выразил мнение, что 37-летний все еще способен приносить пользу в .

Энтони в прошлом сезоне играл за «Лейкерс», а сейчас является свободным агентом.

«Если бы я по-прежнему был главным тренером в НБА, то подписал бы Мело прямо сейчас. Уважаю то, что он сделал в лиге, его вклад. Считаю, что он по-прежнему способен набирать для своей команды 15-20 очков, выходя со скамейки. Кто-то должен дать ему шанс.

Что касается меня лично, то я могу сказать о Мело только хорошее. Но за годы у него сложилась не лучшая репутация, поэтому его не берут. Но я надеюсь, что это все же случится», – заявил Вудсон.

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