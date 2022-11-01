Джулиус Рэндл: «Левши проходят только влево? То же самое могу сказать о правшах»

Форвард забавно отреагировал на вопрос о его доминирующей левой руке.

«Всегда говорят, что левши умеют проходить только влево. То же самое я могу сказать и о правшах. Мне кажется, что они идут только вправо», – сказал Рэндл.

На старте нынешнего сезона форвард набирает 18,3 очка, 9,3 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч. «Никс» имеют показатели 3-3.

Шахтер пришел на матч прямо из забоя – стал интернет-сенсацией и получил билеты в первый ряд