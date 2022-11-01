В Калуге пройдет Суперкубок Единой континентальной лиги 3х3

В Калуге на паркете дворца спорта «Центральный» 12 ноября впервые состоится Суперкубок Единой континентальной лиги 3х3.

Турнир соберет 12 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии и станет отчетной точкой перед началом пятого сезона лиги.

Команды поборются за путевки в дивизион «3х3 Gods»-2023, призовой фонд в размере 700 000 рублей и финансовый wild card в основной сезон ЕКЛ3х3.

Матчи в прямом эфире покажет телеканал «Мир Баскетбола» с 11:30 до 19:00

Участники Суперкубка:

Inanomo (Россия)

Baikal (Россия)

Samara (Россия)

Bad Boys (Россия)

Mao (Казахстан)

Belarus (Беларусь)

Ostrovec (Беларусь)

Bishkek (Кыргызстан)

Krupan (Сербия)

Danube Money Ball (Сербия)

Еще две российские команды получат путевки на Суперкубок ЕКЛ3х3 по итогам турнира «Смоленская крепость Россия – Беларусь», который пройдет 10 ноября в городе Смоленске. Среди участников в том числе есть команды «Гагарин» и «Руна».

Помимо самих матчей, в программе Суперкубка заявлено выступление рэп-исполнителя BLIZKEY, который станет хэдлайнером мероприятия, а также выступления LOTTU G и Santee. Помимо них, в шоу примут участие кавер-группа Jump и DJ Sonic.

Начало матчей – в 11:30 мск, окончание – в 19:00. Вход свободный.

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