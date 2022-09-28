Баскетболиста 3х3 не выпустили из России на турнир в Абхазии

Баскетболиста 3х3 команды «Байкал» Егора Гатина не выпустили из России для участия в Кубке дружбы в Сухуме, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи.

Кубок дружбы по баскетболу 3х3 пройдет в Сухуме в среду. В турнире примут участие 8 команд из России, Беларуси и Абхазии.

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