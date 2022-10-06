«Руна» и ГУПТД стали победителями Суперфинала АСБ 3х3

В Москве на волейбольной арене “Динамо” в минувшие выходные прошел Суперфинал АСБ 3х3. За путевку на Кубок России сражались 60 мужских команд и 48 женских.

Победителем мужского турнира стала «Руна», у женщин выиграла команда ГУПТД.

Обладатели индивидуальных номинаций:

Девушки:

Лучший форвард – Полина Верабей (Best) Лучший защитник – Екатерина Лялина («Находка») MVP – Мария Яцемирская (ГУПТД)

Юноши:

Лучший защитник – Андрей Лисицин (ГУТИД-2) Лучший форвард – Владислав Крушельницкий («Южный Слон») MVP – Никита Падун («Руна»)

В международном турнире приняли участие команды из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Абхазии, ЛНР и ДНР. Победителями стали мужская и женская команды из Туркменистана.

Конкурс снайперов «Be like Klay» выиграл игрок «Самарского университета» Михаил Кудряшов. Победителем конкурса данков стал Илья Герасимов из ГУТИД-3.

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