«Руна» и ГУПТД стали победителями Суперфинала АСБ 3х3
В Москве на волейбольной арене “Динамо” в минувшие выходные прошел Суперфинал АСБ 3х3. За путевку на Кубок России сражались 60 мужских команд и 48 женских.
Победителем мужского турнира стала «Руна», у женщин выиграла команда ГУПТД.
Обладатели индивидуальных номинаций:
Девушки:
Лучший форвард – Полина Верабей (Best) Лучший защитник – Екатерина Лялина («Находка») MVP – Мария Яцемирская (ГУПТД)
Юноши:
Лучший защитник – Андрей Лисицин (ГУТИД-2) Лучший форвард – Владислав Крушельницкий («Южный Слон») MVP – Никита Падун («Руна»)
В международном турнире приняли участие команды из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Абхазии, ЛНР и ДНР. Победителями стали мужская и женская команды из Туркменистана.
Конкурс снайперов «Be like Klay» выиграл игрок «Самарского университета» Михаил Кудряшов. Победителем конкурса данков стал Илья Герасимов из ГУТИД-3.
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