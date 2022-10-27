Демар Дерозан: «Попович наверняка сделает все, чтобы я не набрал 20-тысячное очко со «Сперс»

Защитник «Буллс» близок к тому, чтобы достичь отметки в 20 тысяч очков за карьеру.

Перед игрой регулярного чемпионата против его бывшей команды «Сперс» на счету Демара 19 993 очка.

Дерозан пошутил, что главный тренер техасцев постарается сделать так, чтобы его историческое попадание состоялось в другом матче.

«Попович наверняка сделает все, чтобы я не набрал 20-тысячное очко», – заявил Дерозан.

Дерозан не исключил, что Попович применит тактику Box-and-1.

Box-and-1 представляет собой гибрид зонной и личной защиты. Четыре игрока во время оборонительного владения встают в зону, а пятый персонально опекает лидера соперника.

Box-and-1 направлена на снижение эффективности команд, в которых выделяется один игрок. Такая тактика используется в основном на школьном уровне и очень редко на уровне НБА.

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