Донован Митчелл: «Летом тренировался с Гарлэндом и Адебайо»

Теги Кливленд Майами Нью-Йорк НБА Вашингтон Донован Митчелл Бэм Адебайо Дариус Гарлэнд Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл в подкасте Джей Джей Редика рассказал, с кем тренировался летом, а также признался, что ожидал обмена в «Майами», «Нью-Йорк» или «Вашингтон».

«Я тренировался с Дариусом Гарлэндом. Но мы не знали, что меня обменяют в «Кавальерс». У нас просто были совместные тренировки, как и с Бэмом Адебайо. Я думал: «Это просто подготовка к сезону. Вот как это будет выглядеть». И теперь Дариус в моей команде.

Я думал, что меня обменяют в «Майами», «Нью-Йорк» и, возможно, «Вашингтон». Эти три команды были у меня в голове. Я думал, что если меня обменяют, то, вероятно, это будет на том берегу», – сказал Митчелл.

Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама

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