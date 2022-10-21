Донован Митчелл: «Летом тренировался с Гарлэндом и Адебайо»
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл в подкасте Джей Джей Редика рассказал, с кем тренировался летом, а также признался, что ожидал обмена в «Майами», «Нью-Йорк» или «Вашингтон».
«Я тренировался с Дариусом Гарлэндом. Но мы не знали, что меня обменяют в «Кавальерс». У нас просто были совместные тренировки, как и с Бэмом Адебайо. Я думал: «Это просто подготовка к сезону. Вот как это будет выглядеть». И теперь Дариус в моей команде.
Я думал, что меня обменяют в «Майами», «Нью-Йорк» и, возможно, «Вашингтон». Эти три команды были у меня в голове. Я думал, что если меня обменяют, то, вероятно, это будет на том берегу», – сказал Митчелл.
Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама
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