Клэй Томпсон: «Стараюсь наслаждаться каждым моментом карьеры. Я не смогу выступать вечно»

Защитник «Уорриорз» рассказал, что наслаждается выступлением за команду и был рад вернуться к борьбе за титулы после пропуска двух сезонов из-за травм.

«Возвращение оправдало все затраченные усилия, все эти тяжелые дни. Все было не зря. Вообще, я в прямом смысле стараюсь наслаждаться каждым моментом нахождения на площадке, на скамейке, каждым моментом предматчевой подготовки, переездами, всеми этими вещами.

Время летит стремительно, я не смогу выступать вечно. К сожалению. Так что пока здоров и могу продолжать, радуюсь происходящему», – заявил 32-летний Клэй.

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