Иван Лазарев: «Весь иностранный состав уже находится на самарской земле»

Центровой «Самары» Иван Лазарев успокоил болельщиков клуба, сообщив, что все американские игроки команды вернулись в Россию.

«Новость для тех, кто сильно переживал. Весь иностранный состав уже находится на самарской земле», – написал Лазарев в своем Telegram-канале.

Ранее посольство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится в стране, немедленно ее покинуть.

Сообщалось, что американские игроки «Самары», которые отправились в Нью-Йорк для оформления рабочих виз, могут не вернуться обратно.

В составе «Самары» пять американцев: Джеймс Эннис, Кей Си Риверс, Маркос Найт, Айзея Риз и Малкольм Томас.

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Фото: Telegram-канал Ивана Лазарева.