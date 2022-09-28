США может потерять 1-е место в рейтинге ФИБА

США может лишиться первого места в рейтинге ФИБА впервые за 20 лет.

В данный момент США опережает Испанию всего на 1,8 балла. На рейтинг влияют результаты международных матчей за последние шесть лет.

Американская сборная победила на Олимпийских играх в Токио, но заняла лишь седьмое место на чемпионате мира-2019. Также США стали третьими на чемпионате Америки-2022, где команду представили в основном игроки из G-лиги.

Сборная Испании победила на чемпионате мира-2019 и выиграла Евробаскет-2022. В Токио-2020 (2021) испанская команда уступила США в 1/4 финала.

Таким образом, следующее неудачное выступление американской сборной на крупном турнире может позволить Испании подняться на вершину рейтинга .

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