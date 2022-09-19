Деннис Шредер отдаст бронзу Евробаскета ветерану команды, который не попал в заявку

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер заявил, что отдаст свою бронзовую медаль -2022 ветерану команды.

«Ради этого мы работали все 8-9 лет, что я в сборной. Мы хотели наконец получить что-то подобное. Конечно, хочется выиграть золото, но главное целью была медаль. Посмотрим, сможем ли мы найти еще один экземпляр. Если нет, моя бронзовая медаль достанется Робину Бенцингу», – сказал Шредер.

33-летний Бенцинг тренировался немецкой командой этим летом, но не попал в итоговый состав на Евробаскет. Он сыграл за Германию на 5 чемпионатах Европы (2009, 2011, 2013, 2015, 2017), 2 чемпионатах мира (2010 и 2019) и на Олимпиаде в Токио в прошлом году, а также также долгое время был капитаном сборной.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров