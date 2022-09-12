Рамона Шелберн: «Расселл Уэстбрук не из тех, кто согласится на выкуп контракта»

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Эксперт ESPN Рамона Шелберн считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук никогда не согласится на выкуп контракта, потому что он знает, что выкуп контракта навсегда меняет репутацию игрока в лиге.

«Расселл Уэстбрук не из тех, кто согласится на выкуп контракта.

Чтобы выкуп состоялся, требуется согласие игрока, а Расселл Уэстбрук не такой. У этого парня есть гордость, а если вы хоть раз в карьере согласились на выкуп, вас воспринимают по-другому на протяжении всей оставшейся карьеры.

Тщеславие – это именно то, что Расса сделало Рассом. Нельзя об этом просто забыть. Если он согласится на выкуп контракта, то он больше не будет Расселлом Уэстбруком», – сказала Шелберн.

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