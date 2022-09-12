Рамона Шелберн: «Расселл Уэстбрук не из тех, кто согласится на выкуп контракта»

Эксперт ESPN Рамона Шелберн считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук никогда не согласится на выкуп контракта, потому что он знает, что выкуп контракта навсегда меняет репутацию игрока в лиге.

«Расселл Уэстбрук не из тех, кто согласится на выкуп контракта.

Чтобы выкуп состоялся, требуется согласие игрока, а Расселл Уэстбрук не такой. У этого парня есть гордость, а если вы хоть раз в карьере согласились на выкуп, вас воспринимают по-другому на протяжении всей оставшейся карьеры.

Тщеславие – это именно то, что Расса сделало Рассом. Нельзя об этом просто забыть. Если он согласится на выкуп контракта, то он больше не будет , – сказала Шелберн.

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