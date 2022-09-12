Андрей Кириленко – об «Экспо-Баскете-2022»: «Обсудим не только стратегические вопросы, но и практические аспекты работы федерации»

Теги Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о целях проведения баскетбольной конференции «Экспо-Баскет-2022».

«Шестой год мы организуем самое масштабное баскетбольное событие России для профессионального сообщества. Для нас крайне важно обсудить не только стратегические вопросы, но и практические аспекты работы федерации и региональных представительств, чемпионата России, новых турниров и строящегося Дома Баскетбола», – заявил Кириленко.

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