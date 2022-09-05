Казис Максвитис: «Настроение в команде достаточно хорошее. Думаю, что Франция обыграет Боснию»

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис уверен, что Франция обыграет Боснию и Герцеговину и оставит Литве шансы на выход из группы.

«Мы должны сделать то, что можем сделать со своей стороны. И я думаю, что Франция, более сильная команда, на мой взгляд, победит Боснию.

Завтра все парни будут готовы к матчу. Настроение и атмосфера в команде достаточно хорошие.

Каждая победа улучшает командную химию. Каждый проигрыш вызывает какие-то сомнения. Тем не менее, я думаю, что мы достаточно хорошо играли, но нам не хватило удачи. Может быть, нам не хватает опыта, потому что мы молодая команда.

Будучи главным тренером сборной Литвы, я постоянно испытываю давление. Конечно, в первую очередь мы испытываем внутреннее давление со стороны самих себя. Ведь мы несем ответственность перед нашими болельщиками», – сказал Максвитис.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира