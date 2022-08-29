Эндрю Гаудлок может пропустить весь сезон из-за травмы

Атакующий защитник получил серьезную травму колена во время предсезонного товарищеского матча с «Порту» и выбыл из строя как минимум на шесть месяцев, сообщает BasketNews.

33-летнему игроку диагностировали почти полный разрыв сухожилия надколенника в левом колене. Время восстановления после такой травмы обычно составляет минимум полгода. Официальных сроков клуб не называет.

В прошлом сезоне Гаудлок набирал за «Бильбао» 14,3 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч в ACB.

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