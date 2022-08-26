Дарвин Хэм – о продлении контракта с Леброном Джеймсом: «Это грандиозно. Он исключительный игрок»

Главный тренер рад, что звездный форвард продлил контракт с клубом до 2025 года.

«Это грандиозно. Леброн – исключительный игрок. Такие игроки появляются крайне редко. Билл Расселл, Уилт Чемберлен, доктор Джей, Мозес Мэлоун, Лэрри Берд, Мэджик, Джордан, Аллен Айверсон, Шак, Кобе, и вот теперь пришло время Леброна.

Это уникальный игрок, о котором будут говорить как об одном из величайших в истории. Ему пришлось через многое пройти, и он с честью прошел все испытания», – сказал Хэм.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?