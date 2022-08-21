Джамал Мюррэй: «Правильно сделал, что пропустил плей-офф и вылечил колено»

Разыгрывающий не сожалеет, что пропустил плей-офф сезона-2021/22 и позволил себе полностью восстановиться после разрыва крестообразной связки колена.

«Это было непростое решение, но я хотел дождаться, когда буду здоров, чтобы играть, не думая о травме.

Я правильно сделал, что пропустил плей-офф и вылечил колено. Теперь я смогу начать следующий сезон с гораздо большей уверенностью.

С каждым месяцем чувствовал, что становлюсь сильнее. Даже сейчас, когда я здоров, вижу улучшения в своей игре», – признался Мюррэй.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду