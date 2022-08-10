АЕК официально подписал Яниса Стрелниекса на год

Греческий АЕК объявил о подписании контракта с разыгрывающим Янисом Стрелниексом (32 года, 191 см) на следующий сезон.

В минувшем сезоне Стрелниекс провел 20 матчей за в , набирая в среднем 6,4 очка, 2 передачи и 1,9 подбора.

Латвийский баскетболист также известен выступлением за (2019-2021) и (2017-2019).

АЕК примет участие в следующем розыгрыше чемпионов.

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