Вячеслав Зайцев открыл отель в Санкт-Петербурге

Форвард УНИКСа и сборной России Вячеслав Зайцев летом 2021 года открыл отель в центре Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал в интервью блогу «Перехват».

«Как и все спортсмены, я хотел, чтобы после окончания карьеры был какой-то бизнес и возможность развиваться и зарабатывать. Поговорил об этом с братом. Он и предложил идею небольшого отеля в Питере.

Мы начали искать помещение, но поиск затянулся надолго, на год, кажется. Потому что некоторые помещения нравились, но не подходили по сумме, другие – еще по каким-то причинам. И уже где-то через год после начала поисков мы наконец увидели помещение в центре города. Оно было не в самом хорошем состоянии, но мы решили, что, если сделаем там ремонт и все красиво обустроим, должно получиться хорошо.

Ремонт длился года полтора. Там нужно было переделывать практически все, помещение было в плохом состоянии. Так что вот – год мы искали, полтора года ремонтировали, и год назад вот запустились», – рассказал Зайцев.

Форвард уточнил, что его гостиница Zoom Hotel уже работает в плюс, но пока что все деньги, которые она приносит, идут на улучшение номерного фонда и отеля в целом – например, на открытие ресторана.

«Год искали, полтора ремонтировали, прошлым летом запустились». Слава Зайцев — о своем отельном бизнесе