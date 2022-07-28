Саша Киллиа-Джонс выступит в тренировочном лагере «Оклахомы»

Тяжелый форвард Саша Киллиа-Джонс (23 года, 208 см) примет участие в тренировочном лагере «Оклахомы».

Стороны договорились о подписании негарантированного контракта.

В минувшем сезоне Саша выступал в составе . В матчах чемпионата Израиля американский баскетболист набирал 18,4 очка, 7,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за игру.

Киллиа-Джонс не был выбран на драфте 2019 года, после чего выступал в Европе.

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