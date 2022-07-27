Игроки «Буллс» посетили Кубок Комиссионера женской НБА между «Чикаго» и «Лас-Вегасом»

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Несколько игроков «Буллс» во вторник пришли поддержать команду женской НБА «Чикаго» в матче на Кубок Комиссионера против «Лас-Вегаса». Встреча проходила в Чикаго.

Судя по фотографиям, опубликованным в аккаунте команды в Twitter, на матче присутствовали Патрик Уильямс, Джавонте Грин, Дэйлен Терри и Джастин Льюис.

«Лас-Вегас» обыграл «Чикаго» со счетом 93:83 и стал победителем второго в истории Кубка Комиссионера женской НБА.

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