Игроки «Буллс» посетили Кубок Комиссионера женской НБА между «Чикаго» и «Лас-Вегасом»

Несколько игроков «Буллс» во вторник пришли поддержать команду женской НБА «Чикаго» в матче на Кубок Комиссионера против «Лас-Вегаса». Встреча проходила в Чикаго.
Судя по фотографиям, опубликованным в аккаунте команды в Twitter, на матче присутствовали Патрик Уильямс, Джавонте Грин, Дэйлен Терри и Джастин Льюис.
«Лас-Вегас» обыграл «Чикаго» со счетом 93:83 и стал победителем второго в истории Кубка Комиссионера женской НБА.
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