Игроки «Буллс» посетили Кубок Комиссионера женской НБА между «Чикаго» и «Лас-Вегасом»

Несколько игроков «Буллс» во вторник пришли поддержать команду женской НБА в матче на Кубок Комиссионера против «Лас-Вегаса». Встреча проходила в Чикаго.

Судя по фотографиям, опубликованным в аккаунте команды в Twitter, на матче присутствовали , , Дэйлен Терри и Джастин Льюис.

«Лас-Вегас» обыграл «Чикаго» со счетом 93:83 и стал победителем второго в истории Кубка Комиссионера женской .

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