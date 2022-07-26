Тайрон Уоллес перешел в «Париж»

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«Париж» объявил о подписании контракта на один год с разыгрывающим Тайроном Уоллесом (28 лет, 196 см).

Уоллес был выбран под общим 6-м номером на драфте 2016 года и провел 112 матчей в НБА, выступая за «Клипперс», «Атланту» и «Новый Орлеан».

В минувшем сезоне он сыграл шесть матчей за «Пеликанс», набирая в среднем 2,8 очка и 1,3 подбора за 12:29 на площадке.

«Париж» примет участие в следующем розыгрыше Еврокубка.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича

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