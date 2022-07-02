Арнас Буткевичюс стал игроком «Жальгириса»

официально заключил соглашение с MVP финальной серии плей-офф чемпионата Литвы Арнасом Буткевичюсом (29 лет, 197 см).

Буткевичюс провел последние пять лет в и был капитаном команды с 2020 года. Клуб из Вильнюса пытался сохранить форварда после того, как выиграл первый за 12 лет титул чемпиона Литвы, но тот решил вернуться в .

В финальной серии против «Литкабелиса» Буткевичюс набирал 11,0 очка, 5,6 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.

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