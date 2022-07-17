Джон Браун официально стал игроком «Монако»

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«Монако» объявил о подписании трехлетнего контракта с бывшим форвардом УНИКСа Джоном Брауном (30 лет, 203 см).

Браун начинал прошлый сезон в УНИКСе и был одним из лидеров команды, но по ходу чемпионата покинул Казань. С апреля американец играл за «Брешию» в Серии А.

В 25 матчах Евролиги за казанский клуб Браун набирал в среднем 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,2 передачи и 2,8 перехвата.

В 7 матчах итальянской лиги американец набирал в среднем 9,3 очка, 5,6 подбора и 2,1 перехвата.

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