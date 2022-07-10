«Монако» сохранит Донатаса Мотеюнаса на 2 года

Форвард (31 год, 213 см) договорился о продлении контракта с «Монако».

Как сообщает BasketNews, стороны завершают необходимые процедуры для подписания нового двухлетнего соглашения.

Мотеюнас перешел в «Монако» прошлым летом. Он помог команде выйти в плей-офф Евролиги и завоевать «серебро» в чемпионате Франции.

В 33 матчах Евролиги литовский баскетболист набирал в среднем 10 очков и 4,2 подбора.

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