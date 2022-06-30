Джеймс Харден отказался от 47,3 млн долларов за сезон-22/23

Атакующий защитник «Филадельфии» отклонил опцию игрока в контракте с клубом, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок мог заработать 47,3 миллиона долларов за следующий сезон, однако предпочел отказаться от этих денег и стать неограниченно свободным агентом.

Инсайдер Бобби Маркс отмечает, что Харден может подписать новый контракт с «Сиксерс» на выгодных для команды условиях.

Если Джеймс согласится на зарплату 37 миллиона долларов за первый сезон, «Фила» не превысит жесткий потолок зарплат (157 миллионов долларов) и сможет использовать исключение среднего уровня (10,5 миллиона долларов) для подписания еще одного игрока.

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