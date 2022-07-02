«Виртус» нацелился на Джалена Рейнольдса и Акилле Полонару

«Виртус» проявляет интерес к двум игрокам с опытом выступления в Евролиге, пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.
Итальянцы намерены приобрести центрового Джалена Рейнольдса (29 лет, 208 см) и форварда Акилле Полонару (30 лет 203 см).
Рейнольдс провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.
Полонара выступал за турецкий «Фенербахче». Его показатели – 7,7 очка, 4,4 подбора в среднем за игру при реализации 31% трехочковых.
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