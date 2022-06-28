Кайри Ирвинг остается в «Бруклине» на следующий сезон

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг воспользовался опцией в действующем соглашении и продлил контракт на один сезон. Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок убедился, что нет вариантов для перехода в другую команду по схеме сайн-энд-трэйд. Согласно инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании, Ирвинг решил выполнить обязательства перед Кевином Дюрэнтом и клубом.

В сезоне-22/23 Ирвинг заработает 36 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что у Ирвинга испортились отношения с руководством клуба и он не намерен больше выступать за «Бруклин». Несколько часов назад сам он отказался напрямую отвечать на этот вопрос. У игрока была возможность этим летом выйти на рынок свободных агентов и подписать многолетнее соглашение.

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