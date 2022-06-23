«Миннесота» выставила Д’Анджело Расселл на обмен

хочет расстаться с Д’Анджело Расселлом и активно изучает варианты обмена 26-летнего защитника, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Другие детали ситуации вокруг Расселла не приводятся.

Контракт Д’Анджело истекает по окончании следующего сезона, за который он заработает 31,4 миллиона долларов.

Расселл пришел в «Миннесоту» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Голден Стэйт». Взамен «Уорриорз» получили Эндрю Уиггинса, защищенный пик 1-го раунда и пик 2-го раунда.

В сезоне-2021/22 Расселл провел 65 матчей, набирая в среднем 18,1 очка, 3,3 подбора и 7,1 передачи.

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