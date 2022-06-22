Сергей Карасев: «Кевин Гарнетт заставлял новичков отрабатывать комбинации у трапа самолета»

Форвард рассказал о посвящении новичков в «Бруклине», которое придумал член Зала славы .

Карасев и Гарнетт вместе выступали за «Нетс» в сезоне-2014/15.

«В было много разных вещей. В у нас был парень, который отвечал за аудиоколонку. Это была колонка Кевина Гарнетта. И как-то раз мы приезжаем в аэропорт, заходим в самолет, я смотрю на него, а он сидит, и на нем лица нет. Спрашиваю его, что случилось, и он говорит, что колонку в раздевалке оставил.

Тут приходит Гарнетт и просит колонку. Когда он узнал, что ее оставили, все пять молодых игроков вышли из самолета по трапу, и мы бегали наши комбинации на полной скорости прямо внизу порядка 15-20 минут. Все тренеры и остальные игроки смотрели из окон. Это воспринималось с юмором. На то и посвящение», – сказал Карасев.

«Стойкость» – фантазия на тему «Что, если Кевин Дюрэнт рос в 2020-м». Подростковая драма о баскетболе на фоне COVID и BLM