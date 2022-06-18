Фаната «Бостона» с татуировкой чемпионского баннера-2022 раскритиковали в медиа

Один из болельщиков «Бостона» сделал татуировку на плече в виде чемпионского баннера команды в сезоне-2021/22.

«Селтикс» проиграли в финале «Уорриорз» со счетом 2-4. После окончания решающей серии фанат с татуировкой подвергся критике в твиттере.

«Кто-то должен проверить, все ли хорошо у этого парня»;

«Клоун»;

«Единственный баннер, который они повесят в TD Garden в этом году!»;

«Это всегда кончается плохо, если ты торопишься»;

«Татуировщик знал, что у него будет постоянный клиент, когда делал это изображение»;

«У него, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство»;

«Я бы искал Джейсона Тейтума на его месте»;

«Пришло время для ампутации»;

«Он потерял 15 лет своей жизни в плей-офф

«Ему нужно вернуться к татуировщику и дописать внизу «Упс!!»;

«Какой же идиот».

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?