Фаната «Бостона» с татуировкой чемпионского баннера-2022 раскритиковали в медиа

Один из болельщиков «Бостона» сделал татуировку на плече в виде чемпионского баннера команды в сезоне-2021/22.
«Селтикс» проиграли в финале «Уорриорз» со счетом 2-4. После окончания решающей серии фанат с татуировкой подвергся критике в твиттере.
«Кто-то должен проверить, все ли хорошо у этого парня»;
«Клоун»;
«Единственный баннер, который они повесят в TD Garden в этом году!»;
«Это всегда кончается плохо, если ты торопишься»;
«Татуировщик знал, что у него будет постоянный клиент, когда делал это изображение»;
«У него, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство»;
«Я бы искал Джейсона Тейтума на его месте»;
«Пришло время для ампутации»;
«Он потерял 15 лет своей жизни в плей-офф НБА»;
«Ему нужно вернуться к татуировщику и дописать внизу «Упс!!»;
«Какой же идиот».
Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?