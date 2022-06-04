Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай» в решающем матче серии

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Галатасарай Баскетбол

Сегодня в решающем пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Турции победитель Евролиги «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай» Андреаса Пистиолиса.

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Пятый матч 

Анадолу Эфес – Галатасарай
Дата проведения
4 июня, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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