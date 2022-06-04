Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай» в решающем матче серии

Сегодня в решающем пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Турции победитель Евролиги «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай» Андреаса Пистиолиса.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 4 июня, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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