Хавьер Паскуаль: «Зенит» лучше настроился и выиграл у равного соперника»

Главный тренер отметил влияние настроя команды на результат второго матча серии плей-офф лиги ВТБ против УНИКСа (76:67, 1-1).

«Мы показали свою привычную хорошую игру с отличной энергией. Обе команды серьезно играли сегодня и в нападении, и в защите, так что, я полагаю, это была замечательная игра для всех любителей баскетбола. В целом, у нас был лучше настрой сегодня, мы лучше контролировали себя. Также мы выиграли подбор, который полностью проиграли в первой. Показатели передач и потерь изменились в лучшую для нас сторону, мы в принципе во всех аспектах улучшили свою игру. Игру закончили только с 9 потерями, что является отличным показателем, но пять из них были в последней четверти, и это то, над чем стоит поработать.

Каждый тренер и каждая команда стремится подчеркнуть свои лучшие стороны и повысить свои способности. Сегодня мы по-другому решили играть в нападении, и это дало свои плоды. В первой игре соперник был лучше нас, а во второй игре мы выиграли, потому что мы были лучше. Считаю, что обе команды равны друг другу. Мы отправимся в Казань с лучшим настроем и желанием победить», – сказал Паскуаль.

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