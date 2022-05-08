Андрей Воронцевич: «Зенит» приложит максимум усилий, чтобы отыграться»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич предупредил, что «Зенит» сделает все возможное, чтобы отыграться во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (1-0). «Уверен, нас снова ждет зрелищный и яркий по накалу страстей поединок. Ни у кого нет сомнений, что соперник приложит максимум усилий, чтобы отыграться на родном паркете.

Со своей стороны, надеемся вновь увидеть на трибунах «СИБУР Арены» казанских болельщиков. Приложим все силы, чтобы порадовать их, а также тех, кто болеет за нас у экранов телевизоров, очередной важной победой!» – сказал Воронцевич.

Перасович переиграл Паскуаля, Хезоня в режиме MVP. УНИКС открыл счет в полуфинале с «Зенитом»