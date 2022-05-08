Джейсон Тейтум: «Сегодня слишком себя накрутил»

Форвард рассказал о травме запястья, которую он усугубил во время третьего матча серии плей-офф с (101:103, 1-2), но не стал использовать ее в качестве оправдания своей неудачной игры (4 из 19 с игры).

«Это проблема, которую я решаю уже, наверное, около двух месяцев. Ничего необычного не произошло. Когда упал на запястье, оно снова начало меня беспокоить. Но ничего такого, с чем бы я не сталкивался последние два месяца.

Сегодняшний матч был исключением. Наверное, я слишком себя накрутил. Мне нужно лучше читать игру, сегодня у меня было много шансов, которые я упустил. Надеюсь, что в понедельник сыграю лучше и мы одержим победу», – сказал Тейтум.

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