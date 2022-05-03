Деррик Уильямс: «В НБА никто не играет в защите»

Бывший игрок НБА Деррик Уильямс раскритиковал сильнейшую лигу мира в связи с уровнем игры в защите.

Второй номер драфта-2011 в нынешнем сезоне выступает за тель-авивский .

«В НБА вообще никто не играет в защите. Все меняются, даже «большие», которые не могут защищаться против оппонентов с других позиций. В каждом матче счет такой, будто это Звездный уикенд. Каждый вечер мы видим несколько матчей, которые закончились со счетом 145:138.

Для меня забавно, когда там начинают упрекать в нежелании играть в защите отдельных игроков», – заявил Уильямс.

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