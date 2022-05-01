Шон Маркс: «Лучшее для «Бруклина» еще впереди»

Генеральный менеджер после вылеты команды из плей-офф обратился к болельщикам.

«Несмотря на огромные ожидания от прошедшего сезона, мы знаем, что лучшее для «Бруклина» еще впереди.

У нас одни из самых лучших и талантливых игроков лиги, которые останутся с нами в следующем сезоне. Мы уже усердно работаем и готовимся к ключевому межсезонью. Мы по-прежнему стремимся показывать лучшую игру на площадке и стать чемпионом», – говорится в заявлении Маркса.

«Нетс» проиграли «Селтикс» в серии первого раунда плей-офф – 0-4.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство