Игровая майка Кобе Брайанта, выставленная на онлайн-аукцион, оценивается в 3-5 млн долларов

Игровая майка, в которой Кобе Брайант выступал в дебютном сезоне в , в том числе в двух играх плей-офф, будет выставлена на аукцион.

Майка сезона-1996/97 может быть продана за 3-5 миллионов долларов на онлайн-аукционе, который начнется 18 мая, сообщил в субботу президент SCP Auctions Дэвид Колер.

«Нам кажется, что может быть установлен рекорд для баскетбольных маек», – сказал он.

По словам Колера, продавец, пожелавший остаться неназванным, хранит майку уже 25 лет.

Продавец обратился к Колеру после того, как увидел, что в прошлом году другая майка новичка Брайанта ушла за 3,69 миллиона долларов. Желтая майка с автографом была продана по самой высокой цене за баскетбольную майку.

На предстоящем аукционе будет представлена майка с 8-м номером, в которой Брайант провел победные матчи регулярного чемпионата против «Юты» (13 апреля 1997-го) и против «Сакраменто» (17 апреля 1997-го). Также в этой майке он играл 8 и 10 мая в полуфинале Западной конференции против «Юты».

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