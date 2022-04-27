Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. Московское «Динамо» сыграет с ногинским «Спартаком», «Самара» – с «Пересвет-ЮФУ»

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В среду, 27 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с ногинским «Спартаком», «Самара» – с «Пересвет-ЮФУ».

Чемпионат России

Женщины

Турнир за 9-12-е места

Динамо Москва – Спартак Ногинск

27 апреля. 14.30

Самара – ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ

27 апреля. 18.00

Положение команд: Самара – 12-14, Динамо Москва – 9-17, Пересвет-ЮФУ – 6-20, Спартак Ногинск – 0-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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