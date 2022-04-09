Адмирал Скофилд оштрафован на 20 000 долларов за потасовку, Монтрез Харрел и Робин Лопес – на 15 000 долларов

НБА вынесла наказание участникам потасовки в матче между «Орландо» и «Шарлотт» (101:128).
Инцидент произошел в четвертой четверти игры, когда форвард «Хорнетс» Джален Макдэниэлс сфолил на атакующем защитнике «Мэджик» Ар Джей Хэмптоне. Робин Лопес вмешался в эпизод, толкнув Пи Джей Вашингтона, который разнимал игроков.
Монтрез Харрелл начал потасовку с Лопесом и подбежавшим с другой стороны Адмиралом Скофилдом. В итоге все трое получили технические замечания и были удалены с площадки.
В результате расследования НБА обязала Скофилда заплатить штраф в размере 20 000 долларов, Лопес и Харрелл – по 15 000 долларов.
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