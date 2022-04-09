Демар Дерозан – о поражениях «Чикаго»: «Это как углубленное изучение предметов в старшей школе»

Форвард сравнил неудачное выступление команды в последних матчах с обучением в старшей школе.

«Это как в школе, когда ты получаешь все пятерки в средних классах классах. А потом ты переходишь в старшие классы, у тебя появляется программа углубленного изучения предметов, и это дерьмо чрезвычайно сложно дается», – сказал Дерозан.

«Буллс» имеют результат 7-15 после перерыва на всех звезд НБА-2022.

В нынешнем сезоне Дерозан набирает 27,9 очка, 5,2 подбора и 4,9 передачи в среднем за матч.

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