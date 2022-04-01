Дуайт Ховард: «Лейкерс» шокированы тем, что борются за 10-е место»

Центровой признался, что команда шокирована тем, что борется за 10-е место в конференции.

«Мы немного шокированы, но в баскетболе возможно все. Мы с самого начала понимали, что команды будут показывать против нас свою лучшую игру. Просто неприятно осознавать, что мы находимся не в том положении, в котором хотели быть в начале сезоне.

Иногда жизнь подбрасывает вам трудности, и вы должны найти способ выжить. Так что мы должны пройти последние пару игр. Все прилагают достаточно усилий и энергии. Мы хотим победить, мы не выходим на площадку со словами «Давайте сдадимся». Мы будем бороться, мы не собираемся останавливаться», – сказал Ховард.

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