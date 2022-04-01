Расселл Уэстбрук: «Мне непривычно играть с постоянно меняющейся стартовой пятеркой»

Разыгрывающий после матча с «Ютой» (109:122) посетовал на то, что калифорнийцам часто приходится вносить изменения в стартовый состав.

В игре с «Джаз» Фрэнк Вогель использовал 37-й вариант основной пятерки в нынешнем сезоне.

«Мне непривычно играть с постоянно меняющейся стартовой пятеркой. Лично для меня это такой момент, когда приходится перестраиваться. Ты не знаешь, кто играет, а кто нет. Кто в старте, а кто нет. Непривычная история. Но, как я говорил, не ищу оправданий. Что есть, то есть. Стараюсь играть с теми, кто доступен и извлекать из этого максимум», – заявил Уэстбрук.

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