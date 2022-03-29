Сет Карри играет с болью в лодыжке, операция отложена до лета

Защитник продолжит выступать за команду, несмотря на повреждение голеностопного сустава, сообщает New York Post.

Игрок отметил, что уже некоторое время играет с болью в лодыжке и, вероятно, продолжит это делать. Карри также сказал, что для восстановления может потребоваться месяц, поэтому он рассчитывает отложить хирургическое вмешательства до лета.

В 15 матчах за «Нетс» защитник набирает в среднем 15,3 очка при реализации 48,5% трехочковых бросков. Он пропустил некоторые из последних игр команды из-за травмы.

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