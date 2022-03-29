«Лейкерс» проиграли 20 матчей в нынешнем сезоне, набирая 110+ очков. Это худший показатель в НБА

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол

«Лейкерс» является худшей командой в нынешнем сезоне НБА по нескольким показателям.

Калифорнийский клуб потерпел 20 поражений, набирая 110 и более очков, и 11 поражений, имея 50 и более процентов попадания с игры. Оба показателя являются худшими в лиге.

Кроме того, «Лейкерс» проиграли 13 матчей, в которых лидировали после трех четвертей, что также является антирекордом нынешнего сезона НБА.

Команда проиграла одному из конкурентов за место в плей-ин «Новому Орлеану» (108:116), упустив 23-очковое преимущество по ходу встречи.

«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные