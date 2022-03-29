ACB. «Мурсия» против «Барселоны», «Тенерифе» сыграет с «Бетисом»

Во вторник, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся два матча.

«Мурсия» дома сыграет против лидирующей «Барселоны», примет «Бетис».

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Барселона Дата проведения 29 марта, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Тенерифе – Бетис Дата проведения 29 марта, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: – 19-5, Реал – 19-6, Манреса – 17-8, Ховентуд – 17-8, Валенсия – 16-8, Тенерифе – 14-9, Баскония – 14-11, Мурсия – 13-11, Гран-Канария – 12-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-13, Уникаха – 10-14, Сан-Пабло Бургос – 8-16, Фуэнлабрада – 8-17, Андорра – 8-17, Обрадойро – 8-17, Сарагоса – 8-17, – 6-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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